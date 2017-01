V Stožicah z željo po medalji slavnostno obeležili leto dni do EP v dvoranskem nogometu

Ljubljana, 30. januarja - Eden največjih športnih dogodkov leta 2018 v Sloveniji bo evropsko prvenstvo v dvoranskem nogometu. V dvorani Stožice so danes slavnostno obeležili natanko leto dni do začetka prvenstva. Dogodka so se udeležili številni ugledni gosti, vključno s predsednikom Nogometne zveze Slovenije Radenkom Mijatovićem in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem.