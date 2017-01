Moskva: Putin in Trump bi se lahko sestala še pred julijskim vrhom G20

Moskva, 30. januarja - Predsednika Rusija in ZDA, Vladimir Putin in Donald Trump, bi se lahko srečala še pred vrhom skupine G20, ki bo 7. in 8. julija v Hamburgu, je danes v Moskvi dejal Putinov tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov. Predsednika sta se v soboto pogovarjala po telefonu in se med drugim dogovorila, da njuni svetovalci dorečejo kraj in čas srečanja.