Na avtocesti blizu Pariza huda prometna nesreča

Pariz, 30. januarja - Zahodno od Pariza je na avtocesti prišlo do hude prometne nesreče, v kateri je poškodbe utrpelo 65 ljudi, pet jih je huje ranjenih, so potrdili v departmaju Yvelines. Danes zjutraj sta na avtocesti A13 blizu mesta Epone trčila dva avtobusa, polpriklopnik in štirje manjši tovornjaki. Francoske oblasti še niso razkrile vzroka nesreče.