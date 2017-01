Virusi v lažnih Fursovih sporočilih

Ljubljana, 30. januarja - Več zavezancev je Finančno upravo RS (Furs) obvestilo, da so z njenega elektronskega naslova dobili opomine zaradi neplačanih obveznosti. Gre za lažna sporočila, ki so poslana z lažnega elektronskega naslova, v njih pa je virus, opozarjajo na Fursu. Zavezanci naj sporočila zavržejo in jih zaradi lastne varnosti ne odpirajo.