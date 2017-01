Na festivalu Sundance zmagal film o uporu nad svetom obupane posameznice

Park City, 30. januarja - Na festivalu neodvisne filmske produkcije Sundance je v soboto zmagal film I Don't Feel at Home in this World Anymore režiserja Macona Blaira. V središču je depresivna ženska, ki ne razume sveta, v katerem živi. Vsi se ji zdijo neumni, neuvidevni, nevljudni in nasilni. Ko ji vlomijo v hišo, ima vsega dovolj. Trdno je odločena, da najde vlomilca.