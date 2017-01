Pod kupi oblačil umrla španska družina

Madrid, 30. januarja - Španski par in njuna 12-letna hčer so umrli pod kupom oblačil, ki so jih hranili v škatlah, te pa so med spanjem padle nanje, so v nedeljo poročali španski mediji. Očeta, mamo in sestro je v soboto zjutraj mrtve našla 18-letna najstarejša hči, ki je poklicala policijo in reševalce. Nanje naj bi padlo med eno in dvema tonama oblačil.