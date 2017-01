Furs čaka na podatke o vzdrževanih članih do 6. februarja

Ljubljana, 30. januarja - Zavezanci za dohodnino, ki lani med letom niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane oz. so jo uveljavljali, a želijo te podatke spremeniti, morajo vlogo na pristojno finančno upravo oddati najpozneje do 6. februarja, so opozorili na Finančni upravi RS (Furs).