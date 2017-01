Tedenska napoved - rekreacija od 31. 1. do 6. 2.

IZBRANA DOGODKA

Goricatlon 2017

Organizacijski odbor Goricatlona se je odločil, da bo prestavil prireditev z decembra na prvo soboto v februarju. Namesto zaključka tekaške sezone bo tako Goricatlon uvod v novo tekaško sezono. Glede na prve odzive smo prepričani, da bo tudi nov datum dobro sprejet in bo tudi četrti Goricatlon postregel z rekordnim številom udeležencev. Goricatlon je 12-urna tekaška prireditev z dobrodelnim ciljem. Prijavijo se ekipe, ki imajo po 12 tekačev. Vsak tekač teče približno 1 uro in preda štafeto naslednjemu. Teče se v krogih, vsak je dolg približno 1 km, za vsak pretečeni krog ekipa donira znesek po izbiri: 1 evro, 3 evre ali 5 evrov. Vsa zbrana sredstva se po zaključku prireditve nakaže izbranemu cilju, letos Varstveno delovnemu centru Nova Gorica. Prireditve se lahko udeleži vsak, ki lahko v eni uri opravi nekaj krogov, rezultat pri tem ni pomemben. Prijavijo se torej lahko tudi ekipe pohodnikov, mamice in očetje z vozički, pričakujemo tudi ekipo, kjer bodo udeleženci tekli oziroma hodili s svojimi psi. Še posebej bomo veseli sodelovanja invalidov in po potrebi poskrbeli za spremstvo, prevoz in druge ugodnosti. Informacije: http://goricatlon.si

Tečaji teka na smučeh Petre Majdič in One Way Team Slovenija

V obdobju od januarja do marca bomo izpeljali pester izbor tečajev teka na smučeh na Pokljuki, Rogli in v Ratečah (Planici). V primeru ugodnih snežnih razmer bomo organizirali tečaje tudi v Ljubljani in bližnji okolici. Vabimo vas, da se prijavite in naredite prve korake oziroma izpopolnite svoje znanje teka na smučeh pod vodstvom izkušenih inštruktorjev, nekdanjih tekmovalcev in reprezentantov SLO SKI Teama z licenco ZUTS. Informacije: http://onewaysport.si/content/tecaji-teka-na-smuceh-petra-majdic-one-way-team-slovenija

KOLEDAR

TOREK, 31. januarja

BREŽICE - Artiče - Sromlje; pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

MEDVODE - Večerni začetni tečaj; tek na smučeh. Informacije: www.nordic-medvode.eu

MORAVSKE TOPLICE - Pohod po Panvitini srčni poti; pohodništvo. Informacije: http://zasrce.si

SREDA, 1. februarja

LJUBLJANA - Teranova v Dolgem hrbtu; planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Natour Alpe Adria 2017; sejem. Informacije: www.natour-alpeadria.si

NOVA GORICA - Pohod za srce; pohodništvo. Informacije: http://zasrce.si

PRESERJE - Limbarska gora (774 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

ČETRTEK, 2. februarja

LJUBLJANA - Rožnik - obletnica ustanovitve Skale; pohodništvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

PETEK, 3. februarja

LJUBLJANA - Zimski tabor - Dom na Komni; planinstvo. Informacije: http://pd-iskra-lj.si

SOBOTA, 4. februarja

LJUBLJANA - Stelkopf, Himersberg (Avt, 2851 m, 2670 m); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Kolovrat (1115 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Pohod Ljubljana - Škofja Loka; pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Tek.si tečaji teka na smučeh; tek na smučeh. Več na spletni strani. Informacije: www.tek.si

LJUBLJANA - Ederplan (Avt, 2061 m); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Debela peč (2014 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Hajnževo sedlo (1701 m); turno smučanje. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

TRŽIČ - Rašica (641 m) - Gobavica (433 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-trzic.si

BREŽICE - Lanževica (2003 m); planinstvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CELJE - Makolsko gričevje; pohodništvo. Informacije: www.pd-zzv-ce.si

CELJE - Planinska šola; planinstvo. Informacije: www.pdgrmada.org/

KRANJ - Ratitovec (1667 m); pohodništvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

MARIBOR - Kranjska reber (1435 m); pohodništvo. Informacije: www.jakobaljaz.si/

MARIBOR - V neznano; pohodništvo. Informacije: http://planinskodrustvodrava.si/

MEDVODE - Vikend začetni tečaj; tek na smučeh. NC Bonovec Medvode, začetni tečaj Informacije: www.nordic-medvode.eu

NOVA GORICA - Goricatlon 2017; tek. Informacije: http://goricatlon.si

NOVO MESTO - Tamar; alpinizem. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

POKLJUKA - Tečaji teka na smučeh Petra Majdič in One Way Team Slovenija; tek na smučeh. Informacije: http://onewaysport.si/content/tecaji-teka-na-smuceh-petra-majdic-one-way-team-slovenija

STAHOVICA - 8. zimska liga Sv. Primož nad Kamnikom; tek. Informacije: www.kgtpapez.si/index.php/sl/ostale-prireditve/zimska-liga-sv-primoz

TRBOVLJE - Po Škratovi dolini na Kum (1220 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-kum.si

VELENJE - Tekaška liga Moj najhitrejši krog 2016/17; tek. Informacije: http://allevents.in/velenje/najhitrej%C5%A1i-krog-po-kolesarsko-sprehajalni-poti/1259093010818279?utm_source=featured-campaign&utm_medium=email&utm_campaign=featured-campaign-8&utm_content=view_event#

MAKOLE - 16. Makolski pohod; pohodništvo.

CIRKULANE - Ravna gora (Hrv, 694 m); pohodništvo. Informacije: www.planinci-cirkulane.si

KRVAVEC - 3. Zvoh Night Attack; tek. Informacije: www.intersport.si

NEDELJA, 5. februarja

LJUBLJANA - Kovk (Monte Cocco, Ita, 1941 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Opatijska planinska obhodnica (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Rokovnjaška planinska pot; pohodništvo.

LJUBLJANA - Tečaj ustavljanja s cepinom in hoje z derezami; planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Črni vrh nad Vodiško planino (1307 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

BLED - Galetovec (1265 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-bled.si/

BOHINJSKA BELA - 21. pohod in turni smuk z Galetovca (1259 m); turno smučanje, pohodništvo, sankanje. Informacije: www.bohinjskabela.si

CELJE - Smrekovec (1577 m); planinstvo. Informacije: www.pdgrmada.org/

CERKNICA - Cerkniška zimska tekaška liga; tek.

LENDAVA - 20. Pohod ob meji; pohodništvo. Informacije: www.pdlendava.si

MARIBOR - 10. zimski pokal Peš na Pohorje - desetič; tek. Informacije: www.ganeshateam.com/10-jubilejni-zimski-pokal-pes-na-pohorje/

MEDVODE - Vikend začetni tečaj; tek na smučeh. Informacije: www.nordic-medvode.eu

POLHOV GRADEC - Vesele planinke - Mokrc (1059 m); pohodništvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

PRESERJE - Trdinov vrh (1178 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

RIBNICA - Zimski triatlon (tek, MTB, tek na smučeh); triatlon. Informacije: www.triatlon-klub-ribnica.si/zimski-triatlon.html

SEŽANA - Pohod iz Doberdoba v Sredipolje; pohodništvo. Informacije: www.pohodi-kras.homestead.com/

SOLČAVA - 10. zimski pohod v Potočko zijalko; planinstvo.

ŠTORE - Zimski pohod Žekovec - Medvednjak (1573m) - Žekovec; pohodništvo. Informacije: www.publishwall.si/planinsko.drustvo.zelezar.store

TRBOVLJE - Planina zdaj - zimska liga 2016/2017; tek. Informacije: www.taleris.si/planina-zdaj-zimska-liga-20162017/

VELENJE - 29. zimski pohod na Ramšakov vrh (970 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si

ŽALEC - 2. savinjska zimska tekaška liga 2016/2017; tek. Informacije: www.tdsavinjcan.eu/images/Slike/Tekmovanja2016/ZimskaLiga1617/Razpis_zimska_tekaska_liga_2016-2017.pdf

GRAD - Kranjska zimska tekaška liga 2016/17: Krvavec; tek. Informacije: http://kalisce.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/zlplakat1617-1.pdf

NOVA VAS NA BLOKAH - SLOvenSKI maratoni 2017: Bloški teki; tek na smučeh. Informacije: www.bloskiteki.com

PONEDELJEK, 6. februarja

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

STA pripravlja Tedenski koledar športne rekreacije v partnerstvu z Olimpijskim komitejem Slovenije. Ažuriran seznam vseh dogodkov se nahaja na spletnem naslovu http://napoved.sta.si/rekreacija / www.rekreacija.si. Morebitna vprašanja in pripombe lahko naslovite na rekreacija@sta.si. Podatke za brezplačno objavo pošljite na koledar@rekreacija.si.

https://www.sta.si

www.olympic.si