New York brez Vujačića klonil pri Atlanti

New York, 30. januarja - Košarkarji Atlanta Hawks so ponoči v severnoameriški ligi NBA gostili New York Knicks in se v maratonskem dvoboju, ki je trajal skoraj štiri ure, veselili zmage po kar štirih podaljških s 142:139. Slovenski košarkar Saša Vujačić v dresu New Yorka spet ni dobil priložnosti za igro.