Anketa Dela: Visoka podpora solidarnosti pri financiranju zdravstva

Ljubljana, 30. januarja - Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so sodelujoči v anketi Dela sicer nenaklonjeni. Ko so jih povprašali o podpori ključnim vsebinam zakona, pa so ugotovili, da te uživajo bistveno večjo podporo. Anketa je tudi pokazala, da ima teran veliko simbolno vrednost za slovensko identiteto.