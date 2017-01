V nesreči svatov na Madagaskarju več deset mrtvih

Antananarivo, 29. januarja - Najmanj 47 ljudi, med njimi deset otrok in mladoporočenca, je danes zgodaj zjutraj umrlo v nesreči tovornjaka, ki je zapeljal s ceste v reko blizu kraja Anjozorobe, ki leži kakih 90 kilometrov od prestolnice Madagaskarja. Na tovornjaku sta bila mladoporočenca in svati, ki so se vračali s poroke, je danes sporočila policija.