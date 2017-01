V napadu ZDA v Jemnu ubitih več pripadnikov Al Kaide

Aden, 29. januarja - V letalskem napadu ZDA v Jemnu je bilo danes ubitih več članov teroristične mreže Al Kaida na Arabskem polotoku. Po navedbah lokalnih oblasti je bilo ubitih 41 teroristov, pa tudi 16 civilistov, med njimi osem žensk in osem otrok. Iz ameriške vojske so sporočili, da je bilo ubitih 14 članov Al Kaide, pa tudi ameriški vojak, trije so bili ranjeni.