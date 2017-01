Wellinger slavil v Willingenu, Tepeš osmi, Peter Prevc deveti

Willingen, 29. januarja - Nemec Andreas Wellinger je zmagal na tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih v nemškem Willingenu (147,5 in 135 m, 242,3 točke). Drugi je bil Avstrijec Stefan Kraft (148,5 in 135,5 m, 242), tretji pa drugi Avstrijec Manuel Fettner (144,5 in 136 m, 241). Jurij Tepeš je bil kot najboljši Slovenec osmi (142 in 125,5 m, 221,7).