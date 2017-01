Našli večino potnikov pogrešane malezijske ladje

Kuala Lumpur, 29. januarja - Malezijske oblasti so sporočile, da so našli večino potnikov malezijske ladje, ki je v soboto z 31 ljudmi na krovu izginila ob obali otoka Borneo. Rešili so 23 kitajskih turistov in dva člana posadke, potem ko je ladja v razburkanem morju potonila vzhodno od Malezije. Šest ljudi še vedno pogrešajo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.