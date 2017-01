Takanashijevi v Rašnovu petdeseta zmaga v pokalu

Rašnov, 29. januarja - Japonka Sara Takanashi je zmagala na drugi tekmi za svetovni pokal smučarskih skakalk v romunskem Rašnovu (96 in 97,5 m, 247,3 točke) ter s tem dosegla petdeseto zmago v pokalu. Druga je bila Norvežanka Maren Lundby (95,5 in 93 m, 241,9), tretja pa Avstrijka Daniela Iraschko Stolz (93 in 94 m, 235,6). Slovenskih tekmovalk ni bilo v deseterici.