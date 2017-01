Index.hr po porazu s Slovenijo: Postali smo nacija luzerjev

Ljubljana, 29. januarja - V Sloveniji in na Hrvaškem zelo odmeva sinočnja tekma za tretje mesto na svetovnem prvenstvu v Franciji, ki jo je na koncu po preobratu dobila Slovenija, ki se je vrnila iz izgubljenega položaja. Naši južni sosedi so sodeč po medijskih poročanjih v šoku, saj so imeli tekmo dobljeno, doma pa slovenski mediji slavijo nove rokometne junake.