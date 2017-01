Spearsovi in Cabalu naslov v mešanih dvojicah

Melbourne, 29. januarja - Ameriško-kolumbijska kombinacija Abigail Spears in Juan Sebastian Cabal sta zmagovalca teniškega turnirja za grand slam v avstralskem Melbournu v konkurenci mešanih parov. Spearsova in Cabal sta v današnjem finalu premagala druga nosilca, indijsko-hrvaško dvojico Sania Mirza in Ivan Dodig z izidom 2:0 v nizih, s 6:2, 6:4