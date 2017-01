Ljubljana, 29. januarja - V 58. starosti je v četrtek umrla producentka Lidija Jurjevec, so sporočili iz prijateljskega kroga. Lidija Jurjevec je bila tudi tesna sodelavka gledališča Glej, kot takratna upravnica v tandemu z umetniško vodjo Nevenko Koprivšek je sredi 90. let pripomogla k uveljavitvi in mednarodnemu prodoru skupine Betontanc Matjaža Pograjca.