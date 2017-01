Rokometaši z enotnostjo do bronastega odličja

Pariz, 29. januarja - Vesela je bila noč v Parizu po enem najbolj zvezdnih trenutkov v zgodovini slovenskega športa. Uprizorili so ga slovenski rokometaši, ki na tekmi s Hrvati niso le na spektakularen način nadoknadili gromozanskega zaostanka, v razburljivi in napeti končnici so celo prišli do prvega slovenskega odličja na svetovnih prvenstvih v kolektivnih športih.