Košarkarice Janine do pomembnih dveh točk

Ljubljana, 28. januarja - V 14. krogu 1. SKL so Mariborčanke pred domačimi gledalci ugnale Domžale, v Konjicah so zanesljivo zmago vknjižile košarkarice Athlete Celje, pomembni dve točki v boju za uvrstitev med najboljših šest so osvojile košarkarice Janine, ki so premagale Ježico, na zadnji tekmi pa so Triglavanke visoko premagale Grosuplje.