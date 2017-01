Ljubljana, 28. januarja - Hokejisti Sij Acroni Jesenic so v tekmi 2. kroga 2. dela alpske lige po porazu proti Lustenauu v sredo spet okusili slast zmage. V gosteh so s 4:1 (0:1, 1:2, 0:1) ugnali Feldkirch. Za Jeseničane so zadeli Jaka Ankerst, Aleš Jeklič, Luka Kalan in Sašo Rajsar. Za Feldkirch je bil natančen Dennis Sticha.