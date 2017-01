Dobovičnikovi varovanci za začetek do zmage nad BiH

Katovice, 28. januarja - Slovenska reprezentanca v dvoranskem nogometu je mednarodni turnir na Poljskem začela z zmago. Varovanci selektorja Andreja Dobovičnika so s 6:3 premagali BiH. Po dva gola sta prispevala Igor Osredkar in Denis Totoškovič, enkrat sta zadela Alen Fetić in Matej Fideršek. Slovence v nedeljo ob 19.15 čaka tekma s Poljsko.