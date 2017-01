Šolarji razvili platformo za organizacijo turističnih dogodivščin

Slovenska Bistrica, 28. januarja - Ta konec tedna so osnovnošolci na vikendu podjetništva na Srednji šoli Slovenska Bistrica prvič spoznavali podjetniški svet. Predstavili so pet podjetniških zamisli z realnim tržnim potencialom, zmagala pa je spletna platforma za organizacijo turističnih dogodivščin po vsem svetu TurboShoe, ki so jo razvili šolarji iz Oplotnice.