Burkina Faso prva polfinalistka afriškega prvenstva

Libreville, 28. januarja - Nogometaši Burkine Fasa so prvi polfinalisti afriškega prvenstva v Gabonu. Burkina Fasa je z 2:0 (0:0) premagala Tunizijo, med strelce sta se vpisala Aristide Bance, ki je prvi gol dosegel v 81. minuti, in Prejuce Nakoulma, ki je zadel v 85. minuti. Danes je na sporedu še ena tekma, ob 20. uri se bosta pomerila Senegal in Kamerun.