Slovenija - Hrvaška 31:30 (13:18)

Pariz, 28. januarja - Rokometaši Slovenije so osvojili tretje mesto na svetovnem prvenstvu v Franciji. V tekmi za bron so premagali Hrvaško z 31:30 (13:18). Za Slovenijo je to prva medalja na svetovnih prvenstvih in druga na velikih tekmovanjih. Pred tem so bili srebrni na evropskem prvenstvu v Sloveniji 2004.