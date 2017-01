Erdogan in Mayeva za krepitev gospodarskih odnosov med državama

Ankara, 28. januarja - Britanska premierka Theresa May in turški predsednik Recep Tayyip Erdogan sta po srečanju v Ankari dejala, da bodo po izstopu Velike Britanije iz EU okrepili trgovino med državama. Na srečanju sta med drugim govorila še o varnosti, Siriji, boju proti skrajni skupini Islamska država (IS) in razdeljenemu Cipru.