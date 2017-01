Ostrava, 28. januarja - Francoza Gabriella Papadakis in Guillaume Cizeron sta tretjič po vrsti osvojila naslov evropskih prvakov med plesnimi pari v umetnostnem drsanju. Na prvenstvu v Ostravi sta srebro osvojila Italijana Anna Cappellini and Luca Lanotte, bron pa Rusa Jeekaterina Bobrova and Dmitrij Solovjev.