Minimalen poraz celjskih kegljačic v evropski ligi

Budimpešta, 28. januarja - V prvi četrtfinalni tekmi lige prvakinj so kegljačice Celja v Budimpešti izgubile z domačo ekipo Vasutas tesno s 3:5 (3442:3446-12:12). Povratni dvoboj bo 18. februarja na kegljišču Golovec in Slovenke imajo tako lepe možnosti, da se uvrstijo na zaključni turnir četverice, ki bo 1. in 2. aprila v Podbrezovi na Slovaškem.