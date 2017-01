Slovenija četrta ekipno v Willingenu, zmagala Poljska

Willingen, 28. januarja - Poljska je zmagala na ekipni tekmi za svetovni pokal v nemškem Willingenu (931,5 točke). Druga je bila Avstrija (919,2), tretja pa Nemčija (910,7). Slovenija je bila četrta (791,2), zadnjo pa so nastopili bratje Prevc, Peter (126 in 128 m, 216,7), Cene (119 in 123 m, 184,5) in Domen (135 in 120,5 m, 216,2) ter Jurij Tepeš (101 in 139,5 m, 173,8).