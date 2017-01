Klinarjeva in Bau do svojih petih posamičnih naslovov

Maribor, 28. januarja - Slovenski plavalci so v mariborskem pristanu opravili tretji dan državnega zimskega prvenstva. Do svojega petega posamičnega naslova je prišel "mariborski Ravenčan" Martin Bau, zmagal je na 200 prosto in 400 mešano, medtem ko je Radovljičanka Anja Klinar z zmago v njeni paradni disciplini 400 mešano prišla prav tako do svoje pete zmage.