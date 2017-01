Žan Košir: Telo starčka še vedno zmore na zmagovalni oder

Zreče, 28. januarja - Slovenskemu deskarju na snegu Žanu Koširju dolg odmor in kronične bolečine v hrbtu niso prišle do živega. Tržičan, dvakratnik dobitnik olimpijske kolajne, se je po sezoni in pol na tekme svetovnega pokala vrnil na domači Rogli in se takoj zavihtel na zmagovalni oder. Zasedel je tretje mesto, ni pa bil daleč od še višje uvrstitve.