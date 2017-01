Slovensko-hrvaška kandidatura uspešna, v sezoni 2018 svetovni pokal na Lošinju

Ljubljana, 28. januarja - Mednarodna kolesarska zveza je razkrila koledar svetovnega pokala v gorskem kolesarstvu za sezono 2018. Na njem je tudi Lošinj, ki bo 21. in 22. aprila gostil prvo tekmo v spustu svetovnega pokala. Za tekmo na Lošinju sta skupaj kandidirala slovenski klub MTB Trbovlje in hrvaški AK Lošinj. Neuspešna pri kandidaturi sta bila Gradec in Maribor.