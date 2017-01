Melbourne, 28. januarja - Avstralec John Peers in Finec Henri Kontinen sta zmagovalca odprtega teniškega prvenstva Avstralije v Melbournu med moškimi dvojicami. Četrta nosilca sta v finalu s 7:5 in 7:5 premagala tretjepostavljena igralca, ameriška brata dvojčka Boba in Mika Bryana.