Lundbyjeva zmagala v Rašnovu, Vtičeva deveta

Rašnov, 28. januarja - Norvežanka Maren Lundby je zmagala na tekmi za svetovni pokal smučarskih skakalk v romunskem Rašnovu (97 in 99 m, 259 točk). Druga je bila vodilna v pokalu Japonka Sara Takanashi (93 in 98 m, 249,8), tretja pa njena rojakinja Yuki Ito (91 in 93,5 m, 238,5). Najboljša Slovenka je bila Maja Vtič na devetem mestu (91,5 in 90,5 m, 225,2).