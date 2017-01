Goran Dragić popeljal Miami do šeste zaporedne zmage

Chicago, 28. januarja - Slovenski košarkar v severnoameriški ligi NBA Goran Dragić je blestel na gostovanju pri Chicago Bulls in popeljal svoje moštvo Miami Heat do zanesljive zmage s 100:88. Ljubljančan je bil prvi strelec večera; dosegel je 26 točk, pet skokov in 11 podaj, vročica pa je po slabem uvodu v sezono prišla še do šeste zaporedne zmage.