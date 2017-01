Optimizem zaradi Trumpa poskrbel za nov pozitiven teden na Wall Streetu

New York, 28. januarja - Ameriški borzni vlagatelji so še naprej optimistični glede napovedanih gospodarskih ukrepov nove vlade Donalda Trumpa, ki je s kopico izvršnih ukazov in memorandumov skozi teden pokazal, da misli resno z uresničevanjem predvolilnih obljub. Osrednji indeksi Wall Streeta so tako imeli nov dober teden.