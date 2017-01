Trump položil temelje veliki rasti ameriške vojaške sile

Washington, 28. januarja - Predsednik Donald Trump je v petek v Pentagonu podpisal memorandum, ki predstavlja podlago za največjo rast ameriške vojaške sile po koncu hladne vojne ne glede na to, da imajo ZDA že tako najbolje opremljeno vojsko, za katero gre več denarja, kot v osmih naslednjih držav skupaj, od Kitajske do Rusije in Nemčije.