Slovenski zakladnici nagrada za upravljanje javnega dolga

London/Ljubljana, 28. januarja - Slovenski direktorat za zakladništvo na finančnem ministrstvu je prejel naziv upravljavca s tveganji državnega dolga leta (Sovereign Risk Manager of the Year), ki ga podeljuje londonska revija Risk Magazine. Po besedah ministrice Mateje Vraničar Erman je nagrada dokaz, da so strategijo upravljanja z javnim dolgom zastavili v pravo smer.