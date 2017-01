Od ponedeljka do četrtka bodo Poček preletavala vojaška letala

Postojna, 29. januarja - Od ponedeljka do četrtka bo na Počku potekalo usposabljanje usmerjevalcev združenega ognja Slovenske vojske in slušateljev šole zračnih sil ZDA Air Ground Operations School. Letala bodo vadišče preletavala od 9.30 do 15. ure, piloti pa se bodo usposabljali za bojno delovanje na višinah do 3000 metrov, piše na spletni strani Slovenske vojske.