Arheologi presenečeni nad dobro ohranjenostjo ostalin na piranski Punti

Piran, 28. januarja - Na območju piranske punte so pred dnevi zaključili z arheološkimi deli. V nekaj tednih dela so med drugim odkrili tlorisne ostanke dveh hiš, cesto in ostanke obzidja, vse tudi kaže, da je pred zdajšnjo cerkvijo v 13. stoletju stala druga cerkev. Arheologi so na splošno zelo zadovoljni z dobro ohranjenostjo ostalin.