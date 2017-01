Trump in Putin bosta v soboto govorila po telefonu

Washington/Moskva, 27. januarja - Novi ameriški predsednik Donald Trump in ruski predsednik Vladimir Putin bosta v soboto govorila po telefonu, so poročali ameriški mediji. Telefonski pogovor med voditeljema so potrdili tudi v Kremlju. Bela hiša je medtem potrdila, da se bo Trump pogovarjal tudi s francoskim predsednikom Francoisom Hollandom in nemško kanclerko Angelo Merkel.