Kmalu začetek vlaganja zahtevkov za povračilo škode po lanski pozebi

Ljubljana, 27. januarja - Kmetijska gospodarstva, ki so zaradi pozebe in snega lani utrpela škodo v sadjarstvu oziroma vinogradništvu, bodo lahko v torek začela vlagati zahtevke za dodelitev pomoči. Čas imajo do 2. marca, rok za izdajo odločb pa je šest mesecev od poteka roka za vložitev zahtevka.