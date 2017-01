Koprski kriminalisti zasegli 600 ukradenih avtomobilskih delov

Koper, 27. januarja - Koprski kriminalisti so v zadnjih mesecih prišli na sled dvema skupinama oseb, ki so jih sumili tatvin in razpečevanja avtomobilskih delov. Skupno so v preiskavah zasegli okoli 600 avtomobilskih delov iz 52 različnih ukradenih motornih vozil. Tako se potrjuje sum o razširjenosti črnega trga rabljenih avtomobilskih delov.