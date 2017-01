Opozorila k odstranitvi zapuščenih plovil v Jernejevem kanalu učinkovita

Seča, 28. januarja - Opozorila piranskih redarjev k odstranitvi zapuščenih plovil z območja Jernejevega kanala so bila učinkovita, ugotavljajo na Občini Piran. Čeprav se rok za odstranitev plovil izteče danes, so določeni lastniki že v prejšnjih dneh umaknili plovila iz kopnega dela kanala. Nadaljnji načrti z območjem pa so odvisni od pridobitve nepovratnih sredstev.