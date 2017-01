Psihiatrični triler Črta Kanonija o življenju na Studencu

Ljubljana, 27. januarja - Pri založbi Maks Viktor so predstavili knjigo Črta Kanonija Osma žrtev ali rekviem za likvidatorja, ki jo je založnik Tomaž Čeč označil za zmes kriminalke, zgodovinskega in psihološkega dela, avtor spremne besede Bojan Zalar pa za psihiatrični triler. Protagonisti knjige so pacienti psihiatrične bolnišnice: umetnik, matematik in agent VOS OF.