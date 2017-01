Na Dolenjskem izsledili osumljenca štirih ropov in tatvine

Novo mesto, 27. januarja - V decembru 2016 in januarju 2017 so policisti in kriminalisti Policijske uprave Novo mesto na območju Dolenjske in Bele krajine obravnavali štiri rope in tatvino v prodajalnah in gostinskih lokalih. Na podlagi zbranih obvestil in pridobljenih dokazov so osumljenemu 31-letnemu moškemu iz okolice Dolenjskih Toplic 20. januarja odvzeli prostost.