Elton John bo ustvaril muzikal po romanu in filmu Hudičevka v Pradi

New York, 28. januarja - Glasbenik Elton John bo na Broadwayu postavil muzikal Hudičevka v Pradi po romanu Lauren Weisberger (2003) in uspešnem filmu, ki mu je sledil. Film iz leta 2006 je režiral David Frankel, v glavnih vlogah pa sta nastopili Meryl Streep in Anne Hathaway. Besedila za muzikal bo prispeval Paul Rudnick.