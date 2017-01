Ruski parlament podprl omilitev kazni za nasilje v družini

Moskva, 27. januarja - Spodnji dom ruskega parlamenta je danes s 380 glasovi za in tremi proti potrdil zakon, s katerim bodo omilili kazni za nasilje v družini. Ukrepi so naleteli na ostro nasprotovanje v opoziciji in med zagovorniki človekovih pravic, poroča francoska tiskovna agencija AFP.