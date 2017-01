V Podlehniku ponoči zagorel avtobus

Podlehnik, 27. januarja - Na območju Podlehnika, na regionalni cesti Podlehnik-Gruškovje, je nekaj minut čez polnoč zagorel avtobus. Da se je na avtobusu začelo kaditi, je opazil voznik, sicer državljan Hrvaške. Zato je ustavil in požar poskušal pogasiti z gasilnim aparatom, a mu to ni uspelo, so sporočili s Policijske uprave Maribor.