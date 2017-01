Skakalke brez kvalifikacij v Rašnovu

Rašnov, 27. januarja - Smučarske skakalke, ki so se z Japonske preselile nazaj v Evropo v Rašnov, kjer jih v soboto in nedeljo čakata dve tekmi svetovnega pokala, so ostale brez kvalifikacij, saj je v Romunijo pripotovalo le 41 tekmovalk, med njimi štiri Slovenke. Tako so opravile le tri treninge, na katerih je bila med Slovenkami najboljša Maja Vtič.